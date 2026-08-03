Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Autorităţile reiau intervenţia de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă

Autorităţile reiau intervenţia de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă

Autorităţile reiau intervenţia de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 09:25

Autorităţile reiau astăzi intervenţia de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă, în încercarea de a menţine în funcţiune Unitatea 2, singurul reactor nuclear aflat în exploatare.

Specialiştii vor să detoneze stânca Pârjoaia şi să facă o serie de lucrări pentru a redirecţiona o parte din debitul fluviului spre Dunărea Veche şi, implicit, spre Centrală.

Primele teste cu încărcături explozive de mici dimensiuni au avut loc ieri, însă stânca nu a putut fi dislocată.

Contraamiralul Marcel Neculae, locţiitorul Şefului Statului Major al Forţelor Navale, s-a declarat convins că misiunea va fi finalizată, cel mai probabil, în cursul acestei zile.

Între timp, premierul interimar, Ilie Bolojan, şi specialiştii din Ministerul Energiei se vor întâlni, astăzi, cu marii consumatori industriali, pentru a analiza eventuale măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe toată perioada lunii august, când este în vigoare starea de alertă energetică. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă AI)

Etichete:
Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă
Naţional luni, 3 august 2026, 07:15

Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă

Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă, în încercarea...

Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă
România găzduieşte cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele NATO şi partenere
Naţional luni, 3 august 2026, 06:58

România găzduieşte cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele NATO şi partenere

Cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele membre NATO şi partenere – Congresul întrunit al Confederaţiei...

România găzduieşte cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele NATO şi partenere
ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova
Naţional duminică, 2 august 2026, 10:13

ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 02-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova
Dumitru Chisăliţă consideră că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină
Naţional duminică, 2 august 2026, 09:27

Dumitru Chisăliţă consideră că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, afirmă că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă...

Dumitru Chisăliţă consideră că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină
Naţional duminică, 2 august 2026, 09:25

Este stare de alertă energetică în România

Este stare de alertă energetică în ţara noastră – debitul Dunării scade continuu şi se apropie de minimul istoric, iar precipitaţii...

Este stare de alertă energetică în România
Naţional duminică, 2 august 2026, 09:02

Autoritățile au început intervențiile de urgență pe Dunăre

Autoritățile au început intervențiile de urgență pe Dunăre, menite să asigure nivelul necesar pentru funcționarea Centralei...

Autoritățile au început intervențiile de urgență pe Dunăre
Naţional sâmbătă, 1 august 2026, 10:34

Cod roșu de caniculă în România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 01-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Cod roșu de caniculă în România
Naţional sâmbătă, 1 august 2026, 08:27

Accidentul din Câmpulung/Argeş: Dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă

Poliţiştii au deschis dosar penal în cazul accidentului din Câmpulung, în urma căruia o persoană a murit şi 13 au fost rănite, a informat,...

Accidentul din Câmpulung/Argeş: Dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă