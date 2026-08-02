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Autoritățile au început intervențiile de urgență pe Dunăre

Autoritățile au început intervențiile de urgență pe Dunăre

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 09:02

Autoritățile au început intervențiile de urgență pe Dunăre, menite să asigure nivelul necesar pentru funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Debitul Dunării va continua să scadă, iar în ritmul actual centrala mai poate funcționa doar patru-cinci zile, a explicat directorul general adjunct al administrației Apele Române, Sorin Rândașu.

El a precizat că măsurile de urgență care sunt luate constau în dirijarea apelor către Dunărea veche și dragarea sectorului fluviului din apropierea centralei.

Reprezentantul Apelor Române a mai precizat că în bazinul superior al Dunării, pe teritoriul Austriei, se înregistrează precipitații, însă cantitățile de apă căzute acolo vor ajunge la intrare în România abia peste șapte zile.

Ulterior, mai sunt necesare alte cinci pentru a parcurge distanța până la Cernavodă, astfel că următoarele aproximativ două săptămâni vor fi foarte dificile pentru funcționarea centralei nuclearoelectrice, care asigură circa 20% din necesarul de energie electrică la nivel național.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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