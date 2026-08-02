Pompierii români se luptă cu incendiile din Grecia
Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 09:11
Sute de pompieri din Grecia luptă cu incendiile de pădure, care amenință o stațiune populară la nord-vest de Atena.
Vântul foarte puternic îngreunează mult eforturile de stingere a incendiului, care a distrus locuințe și mii de hectare de teren împădurit.
O suburbie a Atenei a fost evacuată ca măsură de precauție. Autoritățile sunt în alertă maximă din cauza riscului ridicat și foarte ridicat de incendii în mare parte a țării.
Între timp, modulul românesc de pompieri, dislocat în Grecia prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, a început activitățile operaționale în cadrul misiunii de prepoziționare, alături de contingentul francez, sublinează un comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență de la București.
Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro