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Pompierii români se luptă cu incendiile din Grecia

Pompierii români se luptă cu incendiile din Grecia

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 09:11

Sute de pompieri din Grecia luptă cu incendiile de pădure, care amenință o stațiune populară la nord-vest de Atena.

Vântul foarte puternic îngreunează mult eforturile de stingere a incendiului, care a distrus locuințe și mii de hectare de teren împădurit.

O suburbie a Atenei a fost evacuată ca măsură de precauție. Autoritățile sunt în alertă maximă din cauza riscului ridicat și foarte ridicat de incendii în mare parte a țării.

Între timp, modulul românesc de pompieri, dislocat în Grecia prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, a început activitățile operaționale în cadrul misiunii de prepoziționare, alături de contingentul francez, sublinează un comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență de la București.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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