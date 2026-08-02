Dumitru Chisăliţă consideră că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 09:27

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, afirmă că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină după avertismentele de pe piaţă privind întârzieri la livrările către clienţi.

El aminteşte că Guvernul a transmis că nu estimează apariţia unei penurii de carburanţi, iar măsurile adoptate urmăresc doar fluidizarea transporturilor şi a distribuţiei.

În plus, alţi mari producători, precum Rompetrol, nu au anunţat restricţii de aprovizionare, ceea ce ridică semne de întrebare privind natura problemelor semnalate, mai spune Dumitru Chisăliţă.

El avertizează că informaţiile neclare pot provoca reacţii de panică, cumpărări preventive şi pot crea presiuni suplimentare asupra pieţei, favorizând noi scumpiri.

El le solicită autorităţilor să comunice transparent dacă există un deficit fizic de combustibil, care este nivelul stocurilor şi de ce mesajele transmise de operatori diferă atât de mult.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro