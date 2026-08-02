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Este stare de alertă energetică în România

Este stare de alertă energetică în România

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 09:25

Este stare de alertă energetică în ţara noastră – debitul Dunării scade continuu şi se apropie de minimul istoric, iar precipitaţii semnificative nu sunt anunţate în următoarele două săptămâni.

Reporter: Cristian Bâcâin – Pentru a menţine în funcţiune Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă, autorităţile vor să scufunde controlat, în puncte prestabilite, barje încărcate cu sute de tone de piatră care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre Braţul Bala, iar Administraţia Fluvială a Dunării de Jos a început lucrările de dragaj pe acest sector. Transelectrica estimează pentru săptămâna viitoare un vârf de consum de aproximativ 7.800 de megawaţi, în contextul valului de caniculă care se extinde, iar Administraţia „Apele Române” atrage atenţia că, în lipsa precipitaţiilor, pot apărea restricţii temporare în alimentarea cu apă, în special în zonele rurale. Între timp, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70% – aceasta este rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populaţiei. Mâine ar urma să aibă loc o întâlnire a autorităţilor cu principalii consumatori industriali din România pentru a analiza măsuri de reducere voluntară a consumului în intervalele cu cerere ridicată.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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