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ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova

ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 10:13

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : ROSU
Ziua/luna/anul: 02-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 06 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale
Zone afectate: conform textului

      Duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 27…30 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20…25 de grade), pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de marți spre miercuri (4 / 5 august) în cea mai mare parte a țării.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 04 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale
Zone afectate: Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei

      Duminică (2 august) și luni (3 august), în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de până la 20…22 de grade.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 04 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale
Zone afectate: județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș

      În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, duminică și luni (2 și 3 august) valul de căldură va fi persistent și intens și vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20…24 de grade.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 04 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale
Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor și Arad

      În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade în județul Satu Mare și de 39…40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 23…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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Cod roșu de caniculă în România
Naţional sâmbătă, 1 august 2026, 10:34

Cod roșu de caniculă în România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 01-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Cod roșu de caniculă în România
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