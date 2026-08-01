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Cod roșu de caniculă în România

Cod roșu de caniculă în România

Publicat de Andreea Drilea, 1 august 2026, 10:34

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 01-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textului și hărții;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 01 august, ora 10 – 05 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură intens, temperturi extreme, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale
Zone afectate: conform textului

     

       Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, la început în regiunile vestice, sud-vestice și parțial în cele centrale, apoi treptat în toate zonele de câmpie, podiș și deal. Temperaturile maxime se vor încadra între 26…30 de grade pe litoral și până la 39…40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20….25 de grade), la început pe litoral și local în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării.

 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei

     Sâmbătă (01 august), în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.


COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală
Zone afectate: județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș

     În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade.

    
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : ROSU
Ziua/luna/anul: 01-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală
Zone afectate: în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei

     Duminică (02 august), în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.


COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10
Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală
Zone afectate: județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Maramureș

     În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade.

 

COD ROȘU
Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură intens, temperaturi extreme, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală
Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor și Arad

     În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade în județul Satu Mare și 39…40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.
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