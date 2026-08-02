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Aproape toate marile oraşe din Italia vor fi plasate luni sub un cod roşu de căldură

Aproape toate marile oraşe din Italia vor fi plasate luni sub un cod roşu de căldură

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 09:35

Aproape toate marile oraşe italiene, din nordul şi până în sudul Peninsulei Italice, au fost plasate sub incidenţa unui cod roşu pentru ziua de luni din cauza unui nou val de căldură care afectează Europa, potrivit celui mai recent buletin al Ministerului Sănătăţii din această ţară, publicat sâmbătă, informează AFP.

Dintr-un total de 27 de mari oraşe, doar două – Reggio Calabria, în extremitatea sudică a ‘cizmei’ italice, şi Messina, situat vizavi de acesta, în Sicilia – nu au fost plasate sub un cod roşu, sau nivelul 3 de alertă, cel mai ridicat, pentru ziua de luni.

Temperaturile maxime percepute ar putea să ajungă până la 39°C la Napoli, 38°C la Florenţa şi Palermo şi 37°C la Roma. În nordul ţării, valori termice de 36°C sunt prognozate la Torino, Trieste şi Veneţia.

După ce a afectat Europa de Vest la începutul săptămânii trecute, un nou val de căldură s-a abătut începând de vineri asupra Europei Centrale, unde temperaturile ar putea ajunge la 44°C în zilele următoare.

Începând din această sâmbătă, 19 mari oraşe italiene au fost plasate sub incidenţa unei alerte meteo de nivel 3: Bolzano, Campobasso, Citavecchia, Florenţa, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Veneţia şi Verona.

Duminică li se vor adăuga Catania, Genova, Palermo şi Trieste, iar luni Ancona şi Bari.

Nivelul 3 de alertă corespunde ‘unei situaţii de urgenţă (val de căldură) susceptibile să genereze efecte nefaste asupra sănătăţii persoanelor sănătoase şi active, nu doar asupra grupelor de risc precum persoanele vârstnice, copiii cu vârste fragede şi persoanele cu boli cronice’, a detaliat Ministerul italian al Sănătăţii. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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