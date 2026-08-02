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Young Island Festival 2026 se încheie astăzi. Loredana, Puya și Damian Drăghici urcă pe scenă

Young Island Festival 2026 se încheie astăzi. Loredana, Puya și Damian Drăghici urcă pe scenă

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 08:59

Mii de oameni au participat, aseară, la cea de-a treia reprezentație a Young Island Festival, desfășurată pe Insula de Agrement din Bacău. 

Unul dintre cele mai apreciate momente a fost cel susținut de DJ Saguna, realizator la Radio 3Net, care a urcat pe scena principală alături de Filarmonica „Mihail Jora”, într-un spectacol special primit cu aplauze de public. 

Festivalul ajunge astăzi la final, iar ultima zi îi aduce în fața spectatorilor pe Loredana, Puya, Dirty Nano, Damian Drăghici și alți artiști îndrăgiți.

Ana Ilie relatează: ”A treia seară a Young Island Festival a fost marcată de un moment aparte oferit de DJ Saguna și Filarmonica ”Mihail Jora” din Bacău, un spectacol care a îmbinat muzica simfonică și sonoritățile contemporane și a fost primit cu aplauze de public. Atmosfera a continuat pe scena principală cu recitalurile susținute de Mira, Jo și Paraziții, iar pe celelalte scene au urcat, între alții, Oscar, Akcent și Solomon. Mii de participanți au fost prezenți în cea de-a treia seară a festivalului, desfășurată în condiții de siguranță cu sprijinul forțelor de ordine și al echipajelor de intervenție. Programul de astăzi începe la ora 17. Pe Fusion Stage vor urca Alex Cio, Loredana, Puya, Dirty Nano, Damian Drăghici și Bogdan Vix. Urban Stage îi aduce în fața publicului pe DJ Ghera, George și Lucian Toma, Petre Ștefan, Bitza, Lazy Ed, Rava și Jiji Lazăr, iar Tulum Stage propune o nouă noapte dedicată muzicii electronice. Organizatorii au pregătit și astăzi zone de relaxare, activități interactive și spații de food court, iar concertele vor continua până în zorii zilei, când se va încheia cea de-a șasea ediție a Young Island Festival.”

 

(Radio România Bacău/Ana Ilie)

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