Seism de 5,6 grade în Egipt, fără victime sau pagube materiale

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 09:13

Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs luni, puţin după ora 3:00 (00:00 GMT), la 38 de kilometri nord de oraşul egiptean Suez, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare în Astronomie şi Astrofizică, potrivit Reuters.

Potrivit Institutului, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Semiluna Roşie egipteană a anunţat că a activat planul de răspuns pentru situaţii de urgenţă în guvernoratele unde seismul a fost resimţit. Le-a recomandat rezidenţilor să evite clădirile care prezintă semne de avarii structurale şi să urmărească informările oficiale în timp ce autorităţile evaluează în continuare situaţia.

Centrul de Cercetare în Domeniul Geoştiinţelor (GFZ) din Germania a măsurat intensitatea seismului la magnitudinea de 5,4, precizând că s-a produs la o adâncime de 10 kilometri. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)