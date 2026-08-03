Guvernul pregăteşte noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 09:20

Guvernul pregăteşte săptămâna aceasta noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine, a anunţat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Decizia vine după ce Parlamentul a aprobat deja scheme de ajutor financiar destinate crescătorilor de suine şi bovine, în contextul efectelor generate de criza din Orientul Mijlociu. Ministrul a subliniat că sunt necesare soluţii urgente şi pentru diminuarea impactului preţului la motorină asupra agricultorilor.



Tánczos Barna: Venim cu un set de măsuri de sprijin pentru oierii din această ţară şi vom avea întâlniri pe plan internaţional pentru a înlesni exportul, pentru a înlesni vânzările de carcase sau de animale vii în viitorul apropiat. În acelaşi timp, avem nevoie de soluţii noi pentru a reduce preiunea preţului la motorină asupra agriculturii. Agricultura din România nu poate rezista la aceste preţuri de motorină. Nu poate fi sustenabilă, nu poate fi profitabilă agricultura în nicio ţară din Europa la un preţ de peste 2 euro la pompă.

Ramintim că săptămâna trecută crescători de oi şi de capre din toată ţara au protestat în Capitală, nemulţumiţi de blocarea exporturilor de animale până la finalul anului. Măsura a fost luată de Comisia Europeană din cauza unui focar de pestă a micilor rumegătoare descoperit în judeţul Mureş. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)