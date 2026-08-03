Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Guvernul pregăteşte noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine

Guvernul pregăteşte noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine

Guvernul pregăteşte noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 09:20

Guvernul pregăteşte săptămâna aceasta noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine, a anunţat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Decizia vine după ce Parlamentul a aprobat deja scheme de ajutor financiar destinate crescătorilor de suine şi bovine, în contextul efectelor generate de criza din Orientul Mijlociu. Ministrul a subliniat că sunt necesare soluţii urgente şi pentru diminuarea impactului preţului la motorină asupra agricultorilor.

Tánczos Barna: Venim cu un set de măsuri de sprijin pentru oierii din această ţară şi vom avea întâlniri pe plan internaţional pentru a înlesni exportul, pentru a înlesni vânzările de carcase sau de animale vii în viitorul apropiat. În acelaşi timp, avem nevoie de soluţii noi pentru a reduce preiunea preţului la motorină asupra agriculturii. Agricultura din România nu poate rezista la aceste preţuri de motorină. Nu poate fi sustenabilă, nu poate fi profitabilă agricultura în nicio ţară din Europa la un preţ de peste 2 euro la pompă.

Ramintim că săptămâna trecută crescători de oi şi de capre din toată ţara au protestat în Capitală, nemulţumiţi de blocarea exporturilor de animale până la finalul anului. Măsura a fost luată de Comisia Europeană din cauza unui focar de pestă a micilor rumegătoare descoperit în judeţul Mureş. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă
Naţional luni, 3 august 2026, 07:15

Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă

Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă, în încercarea...

Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă
România găzduieşte cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele NATO şi partenere
Naţional luni, 3 august 2026, 06:58

România găzduieşte cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele NATO şi partenere

Cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele membre NATO şi partenere – Congresul întrunit al Confederaţiei...

România găzduieşte cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele NATO şi partenere
ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova
Naţional duminică, 2 august 2026, 10:13

ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 02-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova
Dumitru Chisăliţă consideră că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină
Naţional duminică, 2 august 2026, 09:27

Dumitru Chisăliţă consideră că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, afirmă că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă...

Dumitru Chisăliţă consideră că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină
Naţional duminică, 2 august 2026, 09:25

Este stare de alertă energetică în România

Este stare de alertă energetică în ţara noastră – debitul Dunării scade continuu şi se apropie de minimul istoric, iar precipitaţii...

Este stare de alertă energetică în România
Naţional duminică, 2 august 2026, 09:02

Autoritățile au început intervențiile de urgență pe Dunăre

Autoritățile au început intervențiile de urgență pe Dunăre, menite să asigure nivelul necesar pentru funcționarea Centralei...

Autoritățile au început intervențiile de urgență pe Dunăre
Naţional sâmbătă, 1 august 2026, 10:34

Cod roșu de caniculă în România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 01-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Cod roșu de caniculă în România
Naţional sâmbătă, 1 august 2026, 08:27

Accidentul din Câmpulung/Argeş: Dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă

Poliţiştii au deschis dosar penal în cazul accidentului din Câmpulung, în urma căruia o persoană a murit şi 13 au fost rănite, a informat,...

Accidentul din Câmpulung/Argeş: Dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă