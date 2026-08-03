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(AUDIO) Young Island Festival 2026 s-a încheiat la Bacău după patru zile de concerte și atmosferă electrizantă

(AUDIO) Young Island Festival 2026 s-a încheiat la Bacău după patru zile de concerte și atmosferă electrizantă

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 07:16

Young Island Festival s-a încheiat aseară la Bacău, după patru zile în care Insula de Agrement a fost punctul de întâlnire pentru mii de iubitori ai muzicii.

Ultima seară a festivalului a adus pe scena principală artiști precum Loredana, Puya și Damian Drăghici, în fața unui public numeros.

Organizatorii afirmă deja că a șasea ediție a evenimentului a confirmat statutul Young Island Festival drept unul dintre cele mai importante festivaluri din țară.

Ana Ilie de la Radio România Bacău relatează: Ultima seară a Young Island Festival a reunit mii de spectatori pe Insula de Agrement din Bacău. Pe scena principală au concertat Alex Cio, Loredana, Puya, Dirty Nano și Damian Drăghici, iar pe celelalte scene au evoluat Petre Ștefan, Bitza, Rava și alți artiști invitați. Festivalul s-a încheiat fără incidente majore, în condițiile în care, pe întreaga durată a evenimentului, au fost mobilizate efective ale poliției, jandarmeriei, inspectoratului pentru situații de urgență și serviciilor medicale. Astăzi, organizatorii trag linie după cea de-a șasea ediție a Young Island Festival, desfășurată timp de patru zile sub tema Community. Evenimentul a reunit peste 70 de artiști români și internaționali pe patru scene și a creat efervescență la Bacău. Printre cele mai apreciate momente s-au numărat concertele susținute de Inna, Speak, Mohombi, Mira, Jo, Loredana, Puya și Damian Drăghici, dar și spectacolul special al colegului nostru, DJ Șaguna, alături de Filarmonica „Mihail Jora”.

(Radio România Bacău/Ana Ilie)

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