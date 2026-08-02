(AUDIO) Cinci pacienți primesc o nouă șansă la viață după o prelevare de organe la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 08:31

Medicii din Iaşi au reuşit să salveze viaţa a cinci persoane, după ce familia unui bărbat, în vârstă de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, a fost de acord ca organele sale să fie prelevate şi transplantate.

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr. Raluca Neagu, a declarat că au fost prelevate ficatul, cei doi rinichi şi ambele cornee: ”Donatorul, un bărbat în vârstă de 54 de ani cu encefalopatie post-anoxică, post-resuscitare, un stop cardiorespirator resuscitat, de la care s-au prelevat ficatul și rinichii și cele două cornee. Ficatul a fost transplantat în cursul dimineții unei paciente de 36 de ani cu ciroză hepatică toxică, mamă a patru copii, iar rinichii au fost transplantați de asemenea la Spitalul Parhon, tot în cursul acestei zile, cele două cornee, urmând a fi transplantate la Clinica Oftalmologie a Spitalului ”Sfântul Spiridon” în zilele următoare.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)