(AUDIO) Spitalul de Boli Infecțioase din Iași confirmă primul caz sever de West Nile și investighează alte două suspiciuni

Publicat de Andreea Drilea, 2 august 2026, 08:23

Medicii avertizează asupra pericolului reprezentat de virusul West Nile, după ce o tânără de 22 de ani, din Vaslui, a fost salvată în ultima clipă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Sfânta Parascheva” din Iași.

Cazul este unul atipic, deoarece pacienta nu își amintește să fi fost înțepată de țânțari.

Tânăra a ajuns inițial la Spitalul din Vaslui cu simptome neurologice severe: dureri puternice de cap, amețeli, tulburări de vorbire și vedere dublă.

Medicii au transferat-o de urgență la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași iar diagnosticul a fost confirmat în urma analizelor. Pacienta a primit tratament la timp iar evoluția ei este favorabilă.

Medicii trag un semnal de alarmă și ne reamintesc că prezentarea la spital de la primele simptome este vitală.

Deși 80% din cazuri nu prezintă simptome, formele severe pot provoca paralizii sau inflamații grave ale creierului, în special la vârstnici și la persoanele cu boli cronice.

Medicul Florin Roșu, purtătorul de cuvânt al Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași: ”Pacienta a urmat tratament simptomatic cu remisia ulterioară a simptomelor. Din anamneză a reișit că aceasta nu călătorise recent în mediul rural și nu raportase un contact evident cu țânțarii, ceea ce ridică evident întrebări legate de circumstanțele expunerii. Ulterior, s-au mai prezentat la spital alți doi pacienți cu suspiciune de infecție cu virus West Nile. Primul dintre acestea este un bărbat de 50 de ani din Iași, care neagă activități agricole în mediulul rural. Serologia sa pentru virusul West Nile este în prezent în lucru. Cel de al doilea este reprezentat de un pacient de sex masculin, în vărstă de 70 de ani. Cazurile identificate în cadrul clinicii noastre confirmă faptul că infecția cu virusul West Nile reprezintă o realitate activă, atât în țara noastră, dar mai ales în regiunea noastră, în regiunea Moldovei. În acest context, rămâne esențială supravecherea epidemiologică activă, diagnosticarea promptă a cazurilor suspecte precum și menținerea măsurilor de prevenție la nivel individual și comunitar, în special în sezonul cald, și aici discutăm de lunile mai – noiembrie, când activitatea vectorilor, adică a țânțarilor, este maximă.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)