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A doua sesiune din acest an a Bacalaureatului începe astăzi

A doua sesiune din acest an a Bacalaureatului începe astăzi

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 07:58

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris pentru a doua sesiune din acest an a examenului de Bacalaureat.

Potrivit Ministerului Educaţiei, la proba de comunicare orală în limba română (proba A) s-au înscris peste 5.500 de candidaţi, la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), care va fi susţinută de elevii din partea minorităţilor naţionale, s-au înscris peste 200 de candidaţi, la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) – peste 5.800 de candidaţi, iar la cea a competenţelor digitale (proba D) – peste 5.500 de candidaţi.

A doua sesiune de Bacalaureat din acest an începe luni cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care se va desfăşura şi marţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine marţi şi miercuri proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

Miercuri şi joi este programată proba de competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar joi şi vinei – competenţele digitale.

Prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română, este programată pentru data de 10 august, iar proba obligatorie a profilului pe 11 august.

Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 13 august.

Primele rezultate la probele scrise vor fi afişate pe 18 august (până la ora 12:00), tot în acea zi urmând a fi depuse şi depune contestaţiile (în intervalul orar 14:00 – 18:00). Şi în zilele de 19 şi 20 august se vor putea depune contestaţiile şi vor putea fi vizualizate lucrările scrise.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 24 august.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat): să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; să susţină toate probele scrise şi să obţină cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; să obţină minimum media 6 la probele scrise. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

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