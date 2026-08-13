Restricţii de circulaţie în perioada minivacanţei de Sfânta Maria

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 10:12

Circulaţia camioanelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restricţionată în perioada minivacanţei de Sfânta Maria, pe mai multe drumuri din sudul ţării.

Cele mai importante restricţii vor fi pe Autostrada A2, între Bucureşti şi Constanţa, dar şi pe DN7, DN 39 şi DN 22C.

Măsura este valabilă începând de mâine şi până luni 17 august, însă intervalele orare diferă în funcţie de drum şi de sensul de mers.

Restricţiile nu se aplică vehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane şi nici unor categorii de transporturi exceptate de legislaţie.

Compania Naţională de Drumuri recomandă transportatorilor să îşi planifice din timp deplasările. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)