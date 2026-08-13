De la Eduteca Bacău, la mulți ani stângacilor! 13 august este ziua voastră! Adriana Zamfirescu în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 10:11

Omul care aduce vestea

De la Eduteca Bacău, la mulți ani stângacilor! 13 august este ziua voastră!

Adriana Zamfirescu, psiholog clinician pediatric, psihoterapeut pentru copii și adolescenți, Eduteca Bacău, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Ce spun specialiștii despre acest mister genetic? Cu ce provocări distincte se confruntă oamenii care își folosesc preponderent mâna stângă? Cum îi sprijinim pe copiii stângaci?

Eduteca este un centru de terapii și ateliere psiho-educaționale pentru copiii tipici dar și atipici – copii încadrați în diverse patologii. Echipa este formată din psihologi, psihoterapeuți, terapeuți ocupaționali și psihopedagogi.



Eduteca PsihoClinic Bacău, locul în care copiii capătă încredere în ei.

Adriana Zamfirescu, psiholog clinician pediatric, psihoterapeut pentru copii și adolescenți, Eduteca Bacău, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

(Radio Iași)