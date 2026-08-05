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Puls Juridic: Noi modificari legislative pentru avocați 

Puls Juridic: Noi modificari legislative pentru avocați 

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 11:48

Avocații pot fi administratori ai unor societăți comerciale și asociați unici, potrivit noilor modificări legislative.

De asemenea, aceștia îi pot reprezenta pe cetățeni în proceduri privind actele de stare civilă.

Ce alte modificări legislative îi vizează pe apărători explică avocat Oana Neda, decanul Baroului Iași.

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