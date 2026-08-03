(AUDIO) Festivalul „Barbu Lăutaru”, întâlnirea dintre timpul vechi și cântecul viu

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 11:27



La Iași, în zilele de 8 și 9 august 2026, în Parcul Expoziției, se va desfășura a IV-a ediție a Festivalului de tarafuri și muzici arhaice „Barbu Lăutaru.

Cu acest prilej, am invitat la dialog pe doamna Ozana Dram, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, cea care ne creionează o imagine a primelor trei ediții a acestui eveniment.

Ediția de anul acesta, a IV-a, altă temă a dialogului.

Înregistrarea postată o difuzăm în ediția de săptămâna aceasta a emisiunii Tradiții, emisiune pe care o puteți urmări pe toate frecvențele Radio România Iași, în ziua de joi, 6 august a.c., imediat după ora 21.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Centrul Județean al Culturii Tradiționale Iași (Facebook)