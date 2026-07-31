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Masa Critică la Iași: bicicliștii pedalează în memoria victimelor din trafic. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 31 iulie 2026, 09:29


Bicicliștii de la Iași pedalează astăzi, 31 iulie 2026, la Masa Critică! „Alegerea de a merge cu bicicleta nu ar trebui să ne pună viața în pericol.”

Iordana Leahu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul organizatorilor:

„La începutul acestei luni un biciclist și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în zona Podul Cantemir.

Îi dedicăm ediția din 31 iulie a Masei Critice și îi comemorăm, totodată, pe toți cei care și-au pierdut viața sau au fost victime ale violenței în trafic.

Alegerea de a merge cu bicicleta nu ar trebui să ne pună viața în pericol.

În timpul traseului vom face un popas în zona Podului Cantemir pentru un moment de reculegere. Vă încurajăm să aduceți o floare, o lumânare sau un alt simbol al solidarității.

Vineri pe 31 Iulie pedalăm în memoria celor care nu mai sunt printre noi și pentru un Iași mai sigur pentru toți.

Haideți la o plimbare-protest de vară!

Ne propunem să pedalăm:

În armonie cu ceilalți participanți la trafic

Respectând regulile de circulație

Într-un ritm relaxat, având grijă unii de alții

Te poți alătura grupului oricând dacă instalezi aplicația Critical Maps – unde ne vei putea urmări locația în timp real.

Start tură: Stația de reparat biciclete din Podu Roș (parcul Regina Maria)

Ora: 18:00 (timp estimat de deplasare: 1.5 ore).”

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