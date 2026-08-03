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Fab Lab, laboratorul de creație IT de la Iași, lansează #PIN28. Dan Zaharia, manager Fab Lab, în matinal cu Adina Șuhan

Fab Lab, laboratorul de creație IT de la Iași, lansează #PIN28. Dan Zaharia, manager Fab Lab, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 09:59 / actualizat: 3 august 2026, 11:32

Omul care aduce vestea

Resursele ecosistemului tech din regiunea Moldovei!

Fab Lab, laboratorul de creație ITde la Iași, lansează #PIN28, publicația regională dedicată tehnologiei, inovației și oamenilor care construiesc.

Care sunt Resursele-cheie ale ecosistemului tech din regiune?

În 3 august descoperim mai multe despre acest subiect la FAB Central – noua locație a ecosistemului Fab Lab Iași, prin lansarea #PIN28 publicației regionale dedicate tehnologiei, inovației și oamenilor care construiesc.

Vom pregăti surprize pentru voi și un dialog tip Panel cu invitați dragi comunității noastre, pe care îi vom anunța curând.

Dan Zaharia, manager Fab Lab, în matinal cu Adina Șuhan:

Agenda întâlnirii:
18:00 – 18:30 – Welcome & Networking
18:30 – 18:40 – ”De ce #PIN28?” Dan Zaharia
18:40 – 19:20 – Panel pe tema ”Resursele-cheie ale ecosistemului tech din regiune”.

Speakeri invitați:

Ana Ciobanu, Start-Up Programs Manager Orange Romania
Adrian Mironescu Brand Strategist Optimism Works
Vlad Rădulescu Prodecan Facultatea de Informatică Iași
Romeo Vatră Director Aeroportul Iași
Oana Teslariu Customer Success & Strategic Account Manager Heaven Solutions
Ciprian Comșa, Prorector Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

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