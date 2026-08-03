Fab Lab, laboratorul de creație IT de la Iași, lansează #PIN28. Dan Zaharia, manager Fab Lab, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 09:59 / actualizat: 3 august 2026, 11:32

Omul care aduce vestea

Resursele ecosistemului tech din regiunea Moldovei!

Fab Lab, laboratorul de creație ITde la Iași, lansează #PIN28, publicația regională dedicată tehnologiei, inovației și oamenilor care construiesc.

Care sunt Resursele-cheie ale ecosistemului tech din regiune?

În 3 august descoperim mai multe despre acest subiect la FAB Central – noua locație a ecosistemului Fab Lab Iași, prin lansarea #PIN28 publicației regionale dedicate tehnologiei, inovației și oamenilor care construiesc.

Vom pregăti surprize pentru voi și un dialog tip Panel cu invitați dragi comunității noastre, pe care îi vom anunța curând.

Dan Zaharia, manager Fab Lab, în matinal cu Adina Șuhan:

Agenda întâlnirii:

18:00 – 18:30 – Welcome & Networking

18:30 – 18:40 – ”De ce #PIN28?” Dan Zaharia

18:40 – 19:20 – Panel pe tema ”Resursele-cheie ale ecosistemului tech din regiune”.

Speakeri invitați:

Ana Ciobanu, Start-Up Programs Manager Orange Romania

Adrian Mironescu Brand Strategist Optimism Works

Vlad Rădulescu Prodecan Facultatea de Informatică Iași

Romeo Vatră Director Aeroportul Iași

Oana Teslariu Customer Success & Strategic Account Manager Heaven Solutions

Ciprian Comșa, Prorector Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași