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Canicula persistă în Moldova: val de căldură, nopți tropicale și disconfort termic ridicat

Canicula persistă în Moldova: val de căldură, nopți tropicale și disconfort termic ridicat

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 13:09

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 03 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale

Zone afectate: Moldova
Luni și marți (3 și 4 august) valul de căldură va persista și va fi în extindere. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 33…37 de grade. Local nopțile vor fi tropicale (cu minime de 16…23 de grade).

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 03 august, ora 10 – 04 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: Moldova

Luni (3 august), în Moldova, valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mar valori în sudul și estul regiunii. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort
termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Galați

Marți (4 august), valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a Moldovei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33…37 de grade. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…23 de grade.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Botoșani, Iași

Marți (4 august) valul de căldură se va extinde și se va intensifica în nord-estul Moldovei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.

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Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 02-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

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