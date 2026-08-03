Ministerul Sănătății activează planul de măsuri pentru perioada de caniculă

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 august 2026, 11:23

Ministerul Sănătăţii a anunţat astăzi activarea unor planuri de măsuri pentru zilele caniculare.

Instituţia a solicitat direcţiilor de Sănătate Publică, serviciilor de Ambulanţă şi unităţilor de primire urgenţe, aplicarea acestor decizii.

Între măsuri se află alertarea şi sublimentarea echipajelor de ambulanţă acolo unde numărul solicitărilor este în creştere.

Totodată, Ministerul Sănătăţii cere verificarea condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgenţă, în special a celor destinate afecţiunilor legate de caniculă.

Responsabilii cer o colaborare cu autorităţile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile şi de acordare a asistenţei populaţiei în spaţiile publice. O altă măsură ţine de intensificarea controalelor igienico-sanitare în unităţi cu profil alimentar şi în taberele şcolare.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)