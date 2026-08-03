Marius Diaconescu, organizator al festivalului ,,Blues in the Garden”, invitat la Pulsul Zilei cu Florin Daminescu
3 august 2026, 15:23
Între 21 și 23 august 2026, Dărmăneștiul devine una dintre capitalele europene ale blues-ului, odată cu desfășurarea celei de-a 7-a ediții a Blues in the Garden Festival. Evenimentul își consolidează statutul de reper cultural internațional, propunând o fuziune rară între muzica live de cel mai înalt nivel și turismul de experiență în inima Văii Uzului. Peste 60 de artiști, ingineri de sunet, tour manageri și reprezentanți ai mediei naționale și europene vor oferi publicului o experiență inedită, structurată pe parcursul a 3 zile tematice.
Programul oficial pe zile
Vineri, 21 august 2026 – Ziua ”The Boys Are Back in Town”: Dan Patlansky (Africa de Sud), Jamell Richardson (Statele Unite) și Eric Steckel (Statele Unite).
Sâmbătă, 22 august 2026 – Ziua ”Blues Without Borders”: Tom Davis & The Bluebirds (Marea Britanie), Gaelle Buswel (Franța), Band of Friends (Irlanda), Kat Riggins & The Blues Revival (Statele Unite/Olanda) și Mike Zito (Statele Unite).
Duminică, 23 august 2026 – Ziua ”Sacred Rhythms”: Rareș Totu plays Santana (România), Justina Lee Brown (Nigeria/Elveția), Mike Andersen (Danemarca) și Zac Harmon (Statele Unite).
Anvergura internațională a evenimentului este deja recunoscută la nivel continental, festivalul fiind prezentat oficial de către European Blues Union, dar și de către presa de specialitate din Olanda, prin publicații precum The Blues Magazine.
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