Marius Diaconescu, organizator al festivalului ,,Blues in the Garden”, invitat la Pulsul Zilei cu Florin Daminescu

„Unde se termină Google, începe Arcanum” – temă a emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 31 IULIE 2026, de pe undele Radio Iași cu Dumitru ȘERBAN

Astfel, precum în titlul postării noastre, ne precizează managerul Arcanum, domnul Sándor Biszak, invitat al emisiunii Dialog intercultural din...