„De la sat” organizează atelier de grădinărit! Nicoleta și Ionuț Teoderașcu, fondatori „De la sat” în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 11:05

Omul care aduce vestea

„De la sat” organizează atelier de grădinărit!

Fermierii tineri ne cheamă în grădina lor de la Miroslava, duminică, 9 august 2026.

Se întâmplă, dragi săteni! ��Facem primul atelier în grădina de la sat.

Duminică, 9 august, de la ora 11:00.

Povestim despre grădinărit și îți arătăm ce am plantat anul acesta.

Începem ușor cu un tur al grădinii, apoi ne adunăm în jurul unor ghivece și plantăm, în timp ce povestim despre vermicompost, pământ, plante și mutat la sat. Îți spunem cum a început proiectul editorial De la sat și cum îl putem crește împreună. Vei lua cu tine acasă ghiveciul cu planta.

Apoi ne așezăm în jurul mesei și gustăm din bunătăți de la producători locali și mai ales din legumele din grădina noastră. Bem o cafea și/sau o limonadă făcută de noi.

Locurile sunt limitate, desigur, prima ediție este doar pentru șase persoane, asta ca să ne cunoaștem între noi, să avem timp pentru fiecare întrebare.

Vei pleca acasă cu răspunsuri, cu sfaturi, cu contacte de persoane care să te ajute să-ți faci propria grădină. Noi îți vom fi alături, desigur.

Prin aceste ateliere vrem să construim o comunitate de mici grădinari din zonă, să ne ajutăm unii pe alții și să învățăm unii de la alții. Noi nu le știm pe toate, dar avem experiență de peste șase ani de grădinărit și am învățat cum să gestionăm spații mici, astfel încât să te bucuri mai tot anul de bunătăți crescute cu grijă.

Pentru cine este acest atelier: dacă te-ai mutat la casă cu curte sau dacă urmează să te muți și vrei să-ți crești propriile legume/flori, dar nu știi cu ce și cum să începi; dacă locuiești la bloc și ai un loc pe balcon și vrei să-ți crești câteva legume; dacă ne urmărești activitatea și vrei să afli mai multe despre noi și despre proiectul De la sat.

Participarea se face în schimbul unei donații de 200 de lei de persoană pentru proiectul De la sat.

Nicoleta și Ionuț Teoderașcu, fondatori „De la sat” în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: