Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » „De la sat” organizează atelier de grădinărit! Nicoleta și Ionuț Teoderașcu, fondatori „De la sat” în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„De la sat” organizează atelier de grădinărit! Nicoleta și Ionuț Teoderașcu, fondatori „De la sat” în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„De la sat” organizează atelier de grădinărit! Nicoleta și Ionuț Teoderașcu, fondatori „De la sat” în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 11:05

Omul care aduce vestea

„De la sat” organizează atelier de grădinărit!

Fermierii tineri ne cheamă în grădina lor de la Miroslava, duminică, 9 august 2026.

Se întâmplă, dragi săteni! ��Facem primul atelier în grădina de la sat.

Duminică, 9 august, de la ora 11:00.

Povestim despre grădinărit și îți arătăm ce am plantat anul acesta.

Începem ușor cu un tur al grădinii, apoi ne adunăm în jurul unor ghivece și plantăm, în timp ce povestim despre vermicompost, pământ, plante și mutat la sat. Îți spunem cum a început proiectul editorial De la sat și cum îl putem crește împreună. Vei lua cu tine acasă ghiveciul cu planta.

Apoi ne așezăm în jurul mesei și gustăm din bunătăți de la producători locali și mai ales din legumele din grădina noastră. Bem o cafea și/sau o limonadă făcută de noi.

Locurile sunt limitate, desigur, prima ediție este doar pentru șase persoane, asta ca să ne cunoaștem între noi, să avem timp pentru fiecare întrebare.

Vei pleca acasă cu răspunsuri, cu sfaturi, cu contacte de persoane care să te ajute să-ți faci propria grădină. Noi îți vom fi alături, desigur.

Prin aceste ateliere vrem să construim o comunitate de mici grădinari din zonă, să ne ajutăm unii pe alții și să învățăm unii de la alții. Noi nu le știm pe toate, dar avem experiență de peste șase ani de grădinărit și am învățat cum să gestionăm spații mici, astfel încât să te bucuri mai tot anul de bunătăți crescute cu grijă.

Pentru cine este acest atelier: dacă te-ai mutat la casă cu curte sau dacă urmează să te muți și vrei să-ți crești propriile legume/flori, dar nu știi cu ce și cum să începi; dacă locuiești la bloc și ai un loc pe balcon și vrei să-ți crești câteva legume; dacă ne urmărești activitatea și vrei să afli mai multe despre noi și despre proiectul De la sat.

Participarea se face în schimbul unei donații de 200 de lei de persoană pentru proiectul De la sat.

Nicoleta și Ionuț Teoderașcu, fondatori „De la sat” în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Etichete:
(AUDIO) Festivalul „Barbu Lăutaru”, întâlnirea dintre timpul vechi și cântecul viu
Emisiuni luni, 3 august 2026, 11:27

(AUDIO) Festivalul „Barbu Lăutaru”, întâlnirea dintre timpul vechi și cântecul viu

La Iași, în zilele de 8 și 9 august 2026, în Parcul Expoziției, se va desfășura a IV-a ediție a Festivalului de tarafuri și muzici arhaice...

(AUDIO) Festivalul „Barbu Lăutaru”, întâlnirea dintre timpul vechi și cântecul viu
Fab Lab, laboratorul de creație IT de la Iași, lansează #PIN28. Dan Zaharia, manager Fab Lab, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 3 august 2026, 09:59

Fab Lab, laboratorul de creație IT de la Iași, lansează #PIN28. Dan Zaharia, manager Fab Lab, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Resursele ecosistemului tech din regiunea Moldovei! Fab Lab, laboratorul de creație ITde la Iași, lansează #PIN28,...

Fab Lab, laboratorul de creație IT de la Iași, lansează #PIN28. Dan Zaharia, manager Fab Lab, în matinal cu Adina Șuhan
SFR #17 aduce filmul românesc în prim-plan la Iași, între 5 și 9 august. Andrei Giurgia, directorul festivalului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 31 iulie 2026, 10:24

SFR #17 aduce filmul românesc în prim-plan la Iași, între 5 și 9 august. Andrei Giurgia, directorul festivalului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea! Ești pregătit? Începe SFR #17! Festivalul Serile Filmului Românesc, 5-9 august 2026, Iași! Programul complet pe...

SFR #17 aduce filmul românesc în prim-plan la Iași, între 5 și 9 august. Andrei Giurgia, directorul festivalului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Masa Critică la Iași: bicicliștii pedalează în memoria victimelor din trafic. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 31 iulie 2026, 09:29

Masa Critică la Iași: bicicliștii pedalează în memoria victimelor din trafic. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Bicicliștii de la Iași pedalează astăzi, 31 iulie 2026, la Masa Critică! „Alegerea de a merge cu bicicleta nu ar trebui să ne pună...

Masa Critică la Iași: bicicliștii pedalează în memoria victimelor din trafic. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 30 iulie 2026, 17:01

Piața imobiliară: fiscalitate, tendințe și riscuri

TVA de 9% pentru locuințe a fost prelungită până la 1 octombrie, după votul din Parlament. Discutăm, la emisiunea „Imperativ” de la Radio...

Piața imobiliară: fiscalitate, tendințe și riscuri
Emisiuni joi, 30 iulie 2026, 10:09

„Unde se termină Google, începe Arcanum” – temă a emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 31 IULIE 2026, de pe undele Radio Iași cu Dumitru ȘERBAN

Astfel, precum în titlul postării noastre, ne precizează managerul Arcanum, domnul Sándor Biszak, invitat al emisiunii Dialog intercultural din...

„Unde se termină Google, începe Arcanum” – temă a emisiunii Dialog intercultural din ziua de vineri, 31 IULIE 2026, de pe undele Radio Iași cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 30 iulie 2026, 10:00

Micii Jurnaliști s-au auzit în matinalul Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Micii Jurnaliști s-au auzit astăzi în matinal! Ilinca, Anais, Silvana, Clara, Patrizia, Serena, Călin, Vlad, Davin, Luca, Yannis și Heinrich au...

Micii Jurnaliști s-au auzit în matinalul Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 30 iulie 2026, 08:35

(PROMO/AUDIO) Memoria patrimoniului și anotimpurile sufletului – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 30 IULIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la două evenimente dedicate culturii noastre populare. În prima...

(PROMO/AUDIO) Memoria patrimoniului și anotimpurile sufletului – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 30 IULIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN