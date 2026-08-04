METEO: Patru zile de caniculă în Moldova: temperaturi extreme, disconfort termic și instabilitate atmosferică

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 13:05

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 08 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale,

instabilitate atmosferică

Zone afectate: conform textului

Marți, miercuri și joi (4, 5 și 6 august) valul de căldură va fi persistent și se va intensifica în cea mai mare parte a Moldovei, iar vineri (7 august) va diminua ca intensitate și se va restrânge către sudul regiunii. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra în general între între 34 și 38 de grade. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a regiunii, cu minime 20….24 de grade. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți (4 august) și miercuri (5 august) izolat în zona de munte, apoi în extindere joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri în cea mai mare parte a Moldovei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort

termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Galați

Marți (4 august), valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a Moldovei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Botoșani, Iași

Marți (4 august) valul de căldură se va extinde și se va intensifica în nord-estul Moldovei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: Moldova

Miercuri (5 august) valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în toată Moldova, unde

va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.