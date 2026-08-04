Radu Miruţă: În zona centralei nucleare de la Cernavodă, nivelul Dunării a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 09:20

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că nivelul Dunării a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută în zona centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce asigură funcţionarea în continuare a acesteia, urmare a operaţiunii derulate de specialiştii Armatei.

‘Veşti bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută. Ţinând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operaţiunea de ieri a adus un câştig net de cel puţin 4 cm, adică alte 2 zile de funcţionare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluţie!’, a scris Miruţă, marţi, într-o postare pe facebook.

Ministrul interimar al Apărării Naţionale a anunţat luni că stânca aflată în apropierea braţului Bala al Dunării a fost dislocată cu ajutorul a 180 de kilograme de explozibil, precizând că care prin această măsură s-a urmărit să se reechilibreze debitul Dunării.

‘Stânca a fost dislocată. S-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure patru metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil. (…) Indiferent de consecinţele finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reuşit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigaţiei, cât şi dragării pe viitor, uşurarea dragării Dunării vechi’, preciza Miruţă, într-o conferinţă de presă. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)