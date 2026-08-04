Cristian Bușoi: Populaţia nu riscă să rămână fără electricitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 06:24 / actualizat: 4 august 2026, 7:29

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi dă asigurări că populaţia nu riscă să rămână fără electricitate, în ciuda stării de alertă instituite la nivel naţional din cauza secetei şi a scăderii producţiei de energie.

El a explicat ieri că eventualele pene de curent sunt provocate de probleme ale reţelelor de distribuţie, afectate inclusiv de incendii de vegetaţie şi nu de lipsa energiei.

Potrivit oficialului, autorităţile iau în calcul doar reducerea consumului industrial în situaţii critice, în timp ce alimentarea populaţiei este asigurată din producţia internă.

Cristian Buşoi a făcut apel la economisirea voluntară a energiei şi a respins informaţiile potrivit cărora s-ar pregăti restricţii sau raţionalizarea consumului. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)