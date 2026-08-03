Iași: Noi măsuri de reducere a consumului de energie electrică în municipiu

În contextul situației energetice foarte dificile care afectează țara noastră și alte state europene, al pericolului real ca sistemul energetic să intre în colaps, precum și al apelului public făcut luni, 3 august 2026, de prim-ministrul Ilie Bolojan către autoritățile locale, companii și cetățeni de reducere voluntară a consumului de energie electrică în special în perioada serii, Primăria Municipiului Iași ia noi măsuri de raționalizare a consumului.

Acestea sunt indispensabile în condițiile în care, așa cum a subliniat și prim-ministrul, consumul de energie electrică este cel mai critic între orele 19.00 și 23.00.

Astfel, primarul Mihai Chirica a convocat în după-amiaza zilei de luni, 3 august 2026, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pentru a dezbate noile măsuri necesare în vederea racordării la apelul public făcut de Guvernul României. Ca o consecință a apelului făcut de prim-ministrul Ilie Bolojan, vă transmitem următoarele măsuri:

1. Păstrarea reducerii consumului de energie electrică cu minim 10 MW pe 24 de ore.

2. Reducerea consumului sistemului de iluminat public racordat la comanda prin telegestiune (circa 50% din total pe tehnologie LED), printr-o reducere a consumului între 50 și 70% pe toată perioada nopții. Pentru cealaltă parte a sistemului, reducerea consumului se va face prin deconectări de fază, în funcție de realitatea din teren. Aceasta măsură nu implică deconectarea totală a iluminatului public, ci doar reducerea intensității luminoase și reducerea consumului.

3. Iluminatul arhitectural va fi oprit atât la sediul Primăriei Municipiului Iași, cât și la celelalte obiective unde este asigurat de municipalitate începând cu ora 24.00.

4. Toate spitalele din municipiu sunt obligate să verifice starea grupurilor electrogene și celelalte surse alternative de producere și stocare a energiei, pentru a asigura continuitatea activității medicale în condiții de criză.

5. Companiile și direcțiile municipale nu vor mai desfășura activități consumatoare de energie electrică, cu excepția transportului public și a stațiilor stradale aferente, în intervalul orar 19.00 – 23.00, iar acumulatorii autobuzelor electrice vor fi încărcați în afara acestui interval.

6. Iluminatul va fi diminuat și la bazele de agrement, cu excepția zilelor de weekend (dacă va fi cazul).

7. Toate activitățile Primăriei Municipiului Iași (companii și alte direcții) vor face economie la energie electrică îndeosebi între orele 19.00 și 23.00, dar cu recomandarea pe toată perioada zilei și a nopții.

8. Comitetul Local pentru Situații de Urgență recomandă centrelor comerciale să ia măsuri similare de reducere a consumului de energie electrică, prin diminuarea intensității iluminatului, în parcările propri după finalizarea programului. De asemenea, se recomandă ca stațiile de încărcare electrică din parcările acestora să funcționeze pe cât posibil în afara intervalului 19.00 – 23.00, pe toată perioada stării de alertă energetică.

9. Ca o măsură suplimentară, Poliția Locală și Poliția Municipiului vor intensifica patrulele stradale după lăsarea întunericului, utilizând semnale luminoase, pentru a-și întări prezența în spațiul public în această perioadă critică.

Menționăm că reprezentantul furnizorului de electricitate, prezent la Comitetul Local pentru Situații de Urgență, a avertizat că sistemul energetic este suprasolicitat în regiunea noastră și că, dacă situația continuă, există riscul real – care trebuie evitat! – să se ajungă la deconectarea unor obiective.

„Deși este vacanță și ar trebui să fim mai relaxați, iată că natura nu ne lasă și ne confruntăm cu o situație foarte gravă. Trebuie să tratăm lucrurile cu maximă seriozitate și să facem economie de energie electrică. Efortul trebuie să fie colectiv și solidar pentru a putea parcurge această perioadă dificilă”, a declarat primarul Mihai Chirica.

(Comunicat de presă)