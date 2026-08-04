Intervenţiile pe Dunăre pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă vor continua
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 07:24
Astăzi continuă intervenţiile pe Dunăre pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă.
După detonarea controlată, ieri, a unei porţiuni din stânca Pârjoaia, care a permis redirecţionarea unui volum mai mare de apă spre centrală şi stabilizarea temporară a debitului, Apele Române, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos şi NAVROM încep scufundarea a patru barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura Braţului Bala. Măsura are ca obiectiv creşterea nivelului apei la Cernavodă cu 10-12 cm şi evitarea opririi Unităţii 2. În paralel, continuă lucrările de dragare pe sectorul Dunărea Veche – Braţul Bala.(Rador/ FOTO imagine generată cu AI)