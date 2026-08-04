Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Intervenţiile pe Dunăre pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă vor continua

Intervenţiile pe Dunăre pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă vor continua

Intervenţiile pe Dunăre pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă vor continua

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 07:24

Astăzi continuă intervenţiile pe Dunăre pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

După detonarea controlată, ieri, a unei porţiuni din stânca Pârjoaia, care a permis redirecţionarea unui volum mai mare de apă spre centrală şi stabilizarea temporară a debitului, Apele Române, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos şi NAVROM încep scufundarea a patru barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura Braţului Bala. Măsura are ca obiectiv creşterea nivelului apei la Cernavodă cu 10-12 cm şi evitarea opririi Unităţii 2. În paralel, continuă lucrările de dragare pe sectorul Dunărea Veche – Braţul Bala.(Rador/ FOTO imagine generată cu AI)

Etichete:
Ministerul Sănătății activează planul de măsuri pentru perioada de caniculă
Naţional luni, 3 august 2026, 11:23

Ministerul Sănătății activează planul de măsuri pentru perioada de caniculă

Ministerul Sănătăţii a anunţat astăzi activarea unor planuri de măsuri pentru zilele caniculare. Instituţia a solicitat direcţiilor de...

Ministerul Sănătății activează planul de măsuri pentru perioada de caniculă
Autorităţile reiau intervenţia de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă
Naţional luni, 3 august 2026, 09:25

Autorităţile reiau intervenţia de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă

Autorităţile reiau astăzi intervenţia de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă, în încercarea...

Autorităţile reiau intervenţia de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă
Guvernul pregăteşte noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine
Naţional luni, 3 august 2026, 09:20

Guvernul pregăteşte noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine

Guvernul pregăteşte săptămâna aceasta noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine, a anunţat ministrul interimar al Agriculturii,...

Guvernul pregăteşte noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine
A doua sesiune din acest an a Bacalaureatului începe astăzi
Naţional luni, 3 august 2026, 07:58

A doua sesiune din acest an a Bacalaureatului începe astăzi

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris pentru a doua sesiune din acest an a examenului de Bacalaureat. Potrivit Ministerului Educaţiei, la proba...

A doua sesiune din acest an a Bacalaureatului începe astăzi
Naţional luni, 3 august 2026, 07:15

Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă

Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă, în încercarea...

Autorităţile au început o operaţiune de urgenţă pe Dunăre pentru a creşte debitul de apă către Centrala de la Cernavodă
Naţional luni, 3 august 2026, 06:58

România găzduieşte cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele NATO şi partenere

Cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele membre NATO şi partenere – Congresul întrunit al Confederaţiei...

România găzduieşte cea mai mare reuniune anuală a rezerviştilor militari din statele NATO şi partenere
Naţional duminică, 2 august 2026, 10:13

ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 02-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

ANM: Canicula se intensifică. Cod roșu în trei județe, Cod galben în Moldova
Naţional duminică, 2 august 2026, 09:27

Dumitru Chisăliţă consideră că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, afirmă că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă...

Dumitru Chisăliţă consideră că autorităţile trebuie să comunice dacă România se confruntă sau nu cu un deficit real de motorină