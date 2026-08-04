Canicula se intensifică în Moldova: COD PORTOCALIU pentru Iași și Botoșani, COD GALBEN în alte șase județe
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 07:37
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort ermic ridicat, noapte tropicală.
Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Galați
Marți (4 august), valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a Moldovei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33…37 de grade. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…23 de grade.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
Zone afectate: județele Botoșani, Iași
Marți (4 august) valul de căldură se va extinde și se va intensifica în nord-estul Moldovei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.