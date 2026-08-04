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„America de peste Pogrom” – o conversație cu scriitorul Cătălin Mihuleac

Despre „America de peste Pogrom”, vorbim cu scriitorul Cătălin Mihuleac, unul dintre cei mai importanți prozatori români contemporani.

„America de peste Pogrom” – o conversație cu scriitorul Cătălin Mihuleac

Publicat de isoreanu, 4 august 2026, 08:04

Invitatul emisiunii „Oameni și idei” de la Radio România Iași, marți, după știrile orei 14,00, este scriitorul Cătălin Mihuleac, autorul romanului „America de peste Pogrom”, tradus în mai multe limbi și apreciat de critica internațională.

Vom vorbi despre documentare și ficțiune, despre simbolurile care străbat romanul și despre felul în care literatura poate păstra vie memoria unei tragedii istorice.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video-live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

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