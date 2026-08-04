Pompierii atrag atenţia că arderea vegetaţiei uscate este interzisă

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 07:30

Peste 2.300 de hectare de teren au fost cuprinse de incendii de vegetaţie la sfârşitul săptămânii trecute, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.

Pompierii atrag atenţia din nou că arderea vegetaţiei uscate este interzisă, iar nerespectarea prevederilor legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoane fizice.

Pentru cele juridice, sancţiunile sunt mult mai mari, de la 50.000 la 100.000 de lei.

Reprezentanţii Inspectoratul General pentru Situaţii Urgenţă îi îndeamnă pe oameni să nu arunce la întâmplare ţigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, să supravegheze permanent orice sursă de foc, iar în cazul izbucnirii unui incendiu să apeleze numărul 112.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)