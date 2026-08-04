Conexiuni și parteneriate în cultură, laboratorul „Ipoteze”, la Memorialul Ipotești, 5-8 august 2026

Dincolo de geografii: despre proximitate și colaborare în sectorul cultural5-8 august 2026, IpoteștiMemorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” șiorganizează prima ediție a laboratorului de vară „Ipoteze” (un eveniment de tip co-laborator), reunind 20 de profesioniști din domeniul cultural din România, Republica Moldova, Ucraina și alte țări europeneși avându-i curatori pe Rarița Zbranca (RO), Lorena Copil (RO).Pornind de la tema „Dincolo de geografii: despre proximitate și colaborare în sectorul cultural”, evenimentul își propune să exploreze modul în care comunitățile culturale din regiune răspund provocărilor unei geografii în continuă schimbare.Participanții sunt invitați să discute despre formele de conexiune create prin practici culturale, alianțe profesionale, grijă colectivăși schimb de resurseÎntr-un context marcat de dezechilibre între centre și periferii, acces inegal la oportunități internaționale, precaritate și presiunea de a susține ecosisteme culturale fragile, întâlnirea urmărește crearea unui spațiu în care experiențele individuale devin resurse comune.În programul celor patru zile (5-8 august), prezentările susținute de invitații Mahir Namur (TR/AT), Niranjani Iyer (IN/FR)alternează cu discuții între participanțiși întâlniri cu figuri-cheie ale scenei culturale locale. Accentul se va pune pe învățarea reciprocă, dialogul deschis și crearea unor contexte în care experiențe profesionale diverse pot genera noi perspective și colaborări.Laboratorul include, de asemenea, participarea la activități din cadrul festivalului „Zilele Nordului”și oportunități de a explora contextul local prin vizite și întâlniri cu artiști, manageri culturali, oferind participanților șansa de a înțelege mai bine caracteristicile unice ale zonei și de a conecta discuțiile teoretice cu practici culturale concrete.