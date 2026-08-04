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Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani: Lansare de carte și Expoziție artă fotografică

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani: Lansare de carte și Expoziție artă fotografică

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 11:20

Societatea Culturală „EXPO-ART” Botoșani, împreună cu Biblioteca Județeană „MIHAI EMINESCU” Botoșani, Centrul Multicultural „LIVIU REBREANU” Aiud și Fundația „INTER-ART” Aiud organizează miercuri, 5 august 2026, la ora 17 în Sala de lectură a Bibliotecii Județene „MIHAI EMINESCU” Botoșani lansarea volumului JURNAL DE SEMINARIST, de Theodor Damian, prezentat de scriitorii Gellu Dorian și Marcel Miron şi expoziția de artă fotografică PRAGURI / THRESHOLDS de Andrei Damian, eveniment curatoriat și prezentat de Liviu Șoptelea.

Theodor Damian este originar din Botoșani, scriitor, preot, profesor universitar, cu două doctorate în teologie: Teologie sistematică – Etică, obținut la Universitatea București, Facultatea de Teologie, 1999 și Teologie sistematică – Istoria Bisericii, obținut la Fordham University, New York, 1993, cu un stagiu important de studii doctorale la Universitatea din Lausanne, Elveția, între 1980-1983.

Este autor al multor studii de specialitate în teologie, filosofie şi critică literară apărute în România şi Statele Unite ale Americii precum și de poezie publicată în mai multe volume şi în reviste de prestigiu şi antologii din România, S.U.A., Germania şi din alte ţări. A participat și prezentat comunicări științifice la peste 100 de congrese internaționale din S.U.A., Malta, Cipru, Finlanda, România, Japonia, Polonia, Grecia, organizând și prezentând peste 70 dintre ele. De asemenea este editor al mai multor reviste din țară și străinătate. A câștigat numeroase premii și distincții internaționale pentru activitatea lui în domeniul teologiei, al cercetării şi al literaturii.

În anul 1993 a fondat la New York Cenaclul literar „Mihai Eminescu”, Biserica ortodoxă română „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Astoria şi Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, iar din 1996 revista „Lumină lină” ajunsă în al 33-lea an de apariţie neîntreruptă.

Theodor Damian trăiește în prezent cu familia la New York.

Andrei Damian este un artist vizual din New York, de origine română și germană. Lucrează în principal cu fotografia și filmul, alături de practici de mixed-media, incluzând pictura și arta digitală. Andrei a obținut o diplomă de licență în Film la Hunter College și în prezent urmează un masterat în Administrarea Artelor la Baruch College, ambele în New York. Lucrările lui au fost publicate în diverse reviste literare, precum „Lumină Lină/Gracious Light”, „Bucureștiul Literar și Artistic” și „Cronica Timpului”. Fotografiile lui Andrei au fost recunoscute prin Premiul Apollo Dionysian, la Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea din Roma, în anii 2024 și 2025. De asemenea, filmele sale experimentale de scurtmetraj au fost prezentate într-o expoziție de grup în cadrul Festivalului Internațional de Film și Artă Fotografică, organizat de Fundația „Inter-Art”, Aiud. Practica sa artistică explorează estetica luminii prin formă, spațiu și textură, iar practica sa documentară se concentrează asupra povestirii prin experiențe trăite și prin observație. (Comunicat Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani)

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