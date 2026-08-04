SFR 17 aduce la Iași concerte, teatru, expoziții și întâlniri speciale

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 11:55

SFR 17 aduce la Iași concerte, teatru, expoziții și întâlniri speciale

Evenimente speciale care completează programul SFR 17

Pe lângă proiecțiile de film, cea de-a 17-a ediție a festivalului SFR propune un program care reunește conferințe, expoziții, lansări de carte, spectacole de teatru, concerte și momente dedicate unor personalități marcante. Între 5 și 9 august, Iașul devine locul în care filmul întâlnește literatura, muzica, teatrul și dialogul.

Programul evenimentelor speciale:

Cinematerapia – valențele terapeutice ale filmului și întâlnirea cu tine însuți dincolo de ecran

Hotel Unirea (Sala Cuza Centru)

Miercuri, 5 august | Ora 14:00

Tema ediției din acest an este adusă în atenție prin prelegerea susținută de conf. univ. dr. Sorina Daniela Dumitrache și moderată de Corina Giurgia. Întâlnirea pune accent pe relația dintre cinema, psihologie și vorbește despre felul în care filmul poate deveni un instrument de autocunoaștere și înțelegere a propriilor emoții.

Vernisajul expoziției „Nadia. Perfecțiunea are o poveste”

Palatul Culturii – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”

Miercuri, 5 august | Ora 16:00

În prezența Claudiei-Victoria Nicolae, director general AGERPRES, va fi inaugurată expoziția fotografică dedicată împlinirii a 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Expoziția reunește fotografii-document din arhiva AGERPRES și readuce în atenția publicului unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 5 august-5 septembrie 2026, iar intrarea este liberă.

Vernisajul expoziției „Ce n-a fost în Anul Nou care n-a fost”

Palatul Culturii – Muzeul Etnografic al Moldovei

Miercuri, 5 august | Ora 17:00

Regizorul Bogdan Mureșanu va fi prezent la deschiderea expoziției care propune publicului o incursiune în culisele filmului „Anul Nou care n-a fost”. Înainte de montajul final, filmul avea o durată de 4 ore și 12 minute, iar 114 minute de material filmat au rămas în afara versiunii finale. Expoziția prezintă o parte dintre aceste secvențe și oferă o perspectivă asupra procesului de creație cinematografică și asupra rolului montajului în construcția unui film.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 5 august-6 septembrie 2026, iar intrarea este liberă.

Concert 3 Sud Est

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (Pietonal) – Open Air

Miercuri, 5 august | Ora 21:30

Seara de deschidere a SFR 17 continuă cu concertul 3 Sud Est, una dintre cele mai iubite trupe din muzica românească. Publicul este invitat la o reîntâlnire cu piesele care au marcat adolescența mai multor generații, într-un concert care completează atmosfera primei seri de festival.

Lansare de carte – Reconstituiri cu Ileana Popovici, Editura Doxologia

Sala Sinaxar – Ansamblul Mitropolitan Iași

Joi, 6 august | Ora 16:00

„Reconstituiri cu Ileana Popovici”, cartea document, editată de Radmila Popovici și publicată la Editura Doxologia, va fi lansată în cadrul ediției din acest an a festivalului. La eveniment vor participa Ileana Popovici, Radmila Popovici, Octavian Ursulescu, Laurențiu Damian și Cătălin Jeckel, iar dialogul va fi moderat de Corina Giurgia.

Gala CineMemoriam – Moment de evocare pentru actorul Mircea Diaconu

Cinema Ateneu

Joi, 6 august | Ora 17:30

Ca în fiecare an, SFR dedică un moment special memoriei celor care nu mai sunt, de data aceasta actorului Mircea Diaconu. Despre omul și artistul care a marcat cinematografia și teatrul românesc vor vorbi Diana Lupescu, Ileana Popovici și Laurențiu Damian, într-un eveniment construit în jurul amintirilor și al recunoștinței.

Și ieri, și azi, și mâine – Moment de evocare în memoria compozitorului Horia Moculescu

Hotel Unirea (Sala Cuza Centru)

Vineri, 7 august | Ora 16:00

Festivalul îl omagiază pe compozitorul Horia Moculescu printr-o întâlnire la care vor participa Ileana Popovici, Irina-Margareta Nistor și Octavian Ursulescu, într-o conversație despre muzică, televiziune și memoria unei personalități care a influențat cultura română timp de mai multe decenii.

Concert Mariana Stoica Ia Și Tarafu’

Grădina Palas

Sâmbătă, 8 august | Ora 20:00

Mariana Stoica și proiectul Ia Și Tarafu’ readuc pe scenă muzica lăutărească autentică, într-un concert construit în jurul sonorităților acustice și al repertoriului tradițional românesc.

Spectacol de teatru – Băieții de zinc (dramatizare și adaptare scenică Yuri Kordonsky)

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Sâmbătă, 8 august | Ora 20:00

Producția Teatrului Bulandra, în regia lui Yuri Kordonsky, după volumul laureatei Premiului Nobel Svetlana Aleksievici, aduce în fața publicului o reflecție asupra războiului și a urmelor pe care acesta le lasă în viețile oamenilor. Din distribuție fac parte Mariana Mihuț, Dana Dogaru, Rodica Lazăr, Ana Ioana Macaria, Profira Serafim, Mirela Gorea și Camelia Maxim.

Spectacol de teatru – O scrisoare pierdută (regia Alexandru Dabija)

Sala Unirii (Cinema Victoria)

Duminică, 9 august | Ora 18:00

Teatrul ACT prezintă una dintre cele mai cunoscute comedii ale lui I.L. Caragiale, în regia lui Alexandru Dabija. Spectacolul îi aduce pe scenă pe Marcel Iureș, Marian Râlea, Dan Rădulescu, Alexandru Jitea, Lucian Iftime, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina și Ionuț Moldoveanu.

Concert Ada Morar

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (Pietonal) – Open Air

Duminică, 9 august | Ora 19:00

Înaintea galei de închidere, Ada Morar propune un concert construit din sensibilitate și apropiere de public, care invită la ascultare și prezență.

Concert Cargo

Grădina Palas

Duminică, 9 august | Ora 20:00

Ediția a 17-a a SFR se încheie în Grădina Palas cu Cargo, una dintre cele mai longevive și apreciate trupe rock din România, într-un concert dedicat publicului care a crescut odată cu muzica formației.

Programul complet și informațiile despre bilete sunt disponibile pe www.festivalsfr.ro

Organizatori: Asociația Artis și Ateneul Național din Iași

Susținut de: Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean Iași Inițiat de: Asociația Studenților Jurnaliști

Cu sprijinul: Uniunea Cineaștilor România, Centrul Național al Cinematografiei România, Institutul Cultural Român, Dacin Sara

Mașina oficială: Ford Iași – ATI Motors Holding Asigurător oficial: Groupama

Partener media oficial: Europa FM

Partener educațional: Universitatea „Petre Andrei” din Iași Partener de ospitalitate: Unirea Hotel & Spa

Cafeaua oficială: Noir Coffee Roasters Vinul oficial: Jidvei

Parteneri oficiali: Iulius, Cinema Ateneu, Migdalin unic distribuitor Amma

Parteneri: Panoramic Restaurant, Cărturești, Luno, Fabrica de Print, Cartuf, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Palatul Culturii, Centrul Internațional de Artă Contemporană, Universitatea Națională de Arte George Enescu” Iași, Opera Națională Iași, Aeroportul Iași, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași, Compania de Transport Public Iași, Cafeneaua Piața Unirii, Select, Louis Purple, Andrea Tincu, Mobexpert, Aurelian Ion, Flower Boutique, Caucaz, Beats and bangers, Dip Box, Organizația Femeilor Antreprenor, herewego creative agency, Ciocolată Iași, Editura Doxologia

Sponsori: Simigeriile Luca, Cosi Buono

Partener media: Agenția Națională de Presă – AGERPRES, Prima TV, Cinemaraton, Antena 3 Iași, TVR Iași, Iași TV Life, Viva FM, Radio Hit, Radio Romania Iași, Radio România Cultural, Zile și Nopți, Evenimentul, inOraș.ro, MOVIENEWS.ro