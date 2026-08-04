Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Caravană de screening pulmonar gratuit pentru locuitorii din județul Galați

(AUDIO) Caravană de screening pulmonar gratuit pentru locuitorii din județul Galați

(AUDIO) Caravană de screening pulmonar gratuit pentru locuitorii din județul Galați

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 12:49

Locuitorii din județul Galați beneficiază, începând de astăzi, de servicii gratuite de screening pulmonar, prin intermediul unei caravane medicale mobile.

Acțiunea face parte din proiectul național „SCREENING TB”, destinat depistării precoce a tuberculozei în rândul populației vulnerabile.

Cu detalii, corespondent Aurelia Bogatu: Incepand de astazi 4 august, până pe data de 15 octombrie, caravana va fi prezentă în 21 de localități din județul Galați. Acestea au fost incluse în program au fost selectate împreună cu reprezentanții Direcţiei de Sănătate Publică și ai Programului Național de Prevenire și Control al Tuberculozei, cu scopul de a aduce prevenția respiratorie direct în comunități. Trebuie precizat ca județul Galați se confruntă cu o situație epidemiologică îngrijorătoare, înregistrând în anul 2024 o incidență a tuberculozei de 49,3 cazuri la suta de mii de locuitori, o valoare aflată peste media națională de 44,3 cazuri. Unitatea mobilă care va ajunge în comunități este echipată modern cu aparatură digitală de radiologie asistată de inteligență artificială și dispune de facilități speciale de acces destinate persoanelor cu mobilitate redusă. Proiectul beneficiază de o finanțare de peste 40 milioane lei asigurată prin Programul European ”Sănătate”. Obiectivul final al programului național este ca, până în luna septembrie a anului 2028, să asigure accesul echitabil la investigații medicale gratuite de înaltă calitate pentru un număr total de peste de 75.000 persoane incluse în categorii vulnerabile.

(Radio Iași/ Aurelia Bogatu/ FOTO Facebook Screening TB Romania)

Etichete:
Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani: Lansare de carte și Expoziție artă fotografică
Prim plan marți, 4 august 2026, 11:20

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani: Lansare de carte și Expoziție artă fotografică

Societatea Culturală „EXPO-ART” Botoșani, împreună cu Biblioteca Județeană „MIHAI EMINESCU” Botoșani, Centrul Multicultural „LIVIU...

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani: Lansare de carte și Expoziție artă fotografică
IGSU: Pompierii români din al doilea modul dislocat în Franţa au revenit acasă; ei au efectuat misiuni multiple
Prim plan marți, 4 august 2026, 09:57

IGSU: Pompierii români din al doilea modul dislocat în Franţa au revenit acasă; ei au efectuat misiuni multiple

Cel de-al doilea schimb al modulului naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure (RO GFFF-V) dislocat în Republica Franceză în...

IGSU: Pompierii români din al doilea modul dislocat în Franţa au revenit acasă; ei au efectuat misiuni multiple
Canicula se intensifică în Moldova: COD PORTOCALIU pentru Iași și Botoșani, COD GALBEN în alte șase județe
Prim plan marți, 4 august 2026, 09:28

Canicula se intensifică în Moldova: COD PORTOCALIU pentru Iași și Botoșani, COD GALBEN în alte șase județe

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură persistent,...

Canicula se intensifică în Moldova: COD PORTOCALIU pentru Iași și Botoșani, COD GALBEN în alte șase județe
Radu Miruţă: În zona centralei nucleare de la Cernavodă, nivelul Dunării a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută
Prim plan marți, 4 august 2026, 09:20

Radu Miruţă: În zona centralei nucleare de la Cernavodă, nivelul Dunării a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că nivelul Dunării a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută în zona centralei...

Radu Miruţă: În zona centralei nucleare de la Cernavodă, nivelul Dunării a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută
Prim plan marți, 4 august 2026, 07:30

Pompierii atrag atenţia că arderea vegetaţiei uscate este interzisă

Peste 2.300 de hectare de teren au fost cuprinse de incendii de vegetaţie la sfârşitul săptămânii trecute, în zilele de vineri, sâmbătă şi...

Pompierii atrag atenţia că arderea vegetaţiei uscate este interzisă
Prim plan marți, 4 august 2026, 07:24

Intervenţiile pe Dunăre pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă vor continua

Astăzi continuă intervenţiile pe Dunăre pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă. După detonarea controlată,...

Intervenţiile pe Dunăre pentru menţinerea în funcţiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă vor continua
Prim plan marți, 4 august 2026, 07:22

Bacalaureat: Elevii din partea minorităţilor susţin proba de comunicare orală în limba maternă

Elevii din partea minorităţilor susţin marţi şi miercuri proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă....

Bacalaureat: Elevii din partea minorităţilor susţin proba de comunicare orală în limba maternă
Prim plan marți, 4 august 2026, 06:48

Mausoleul Eroilor de la Mărășești: Manifestări închinate eroilor ce au căzut pe  câmpurile de luptă în vara anului 1917

6 august 1917 – 6 august 2026 Celebrăm 109 ani de la luptele eroice din Primul Război Mondial la Mausoleele Eroilor din Mărășești și...

Mausoleul Eroilor de la Mărășești: Manifestări închinate eroilor ce au căzut pe  câmpurile de luptă în vara anului 1917