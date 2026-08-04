(AUDIO) Caravană de screening pulmonar gratuit pentru locuitorii din județul Galați

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 august 2026, 12:49

Locuitorii din județul Galați beneficiază, începând de astăzi, de servicii gratuite de screening pulmonar, prin intermediul unei caravane medicale mobile.

Acțiunea face parte din proiectul național „SCREENING TB”, destinat depistării precoce a tuberculozei în rândul populației vulnerabile.

Cu detalii, corespondent Aurelia Bogatu: Incepand de astazi 4 august, până pe data de 15 octombrie, caravana va fi prezentă în 21 de localități din județul Galați. Acestea au fost incluse în program au fost selectate împreună cu reprezentanții Direcţiei de Sănătate Publică și ai Programului Național de Prevenire și Control al Tuberculozei, cu scopul de a aduce prevenția respiratorie direct în comunități. Trebuie precizat ca județul Galați se confruntă cu o situație epidemiologică îngrijorătoare, înregistrând în anul 2024 o incidență a tuberculozei de 49,3 cazuri la suta de mii de locuitori, o valoare aflată peste media națională de 44,3 cazuri. Unitatea mobilă care va ajunge în comunități este echipată modern cu aparatură digitală de radiologie asistată de inteligență artificială și dispune de facilități speciale de acces destinate persoanelor cu mobilitate redusă. Proiectul beneficiază de o finanțare de peste 40 milioane lei asigurată prin Programul European ”Sănătate”. Obiectivul final al programului național este ca, până în luna septembrie a anului 2028, să asigure accesul echitabil la investigații medicale gratuite de înaltă calitate pentru un număr total de peste de 75.000 persoane incluse în categorii vulnerabile.

(Radio Iași/ Aurelia Bogatu/ FOTO Facebook Screening TB Romania)