(AUDIO) Suceava: Deficitul de energie produce modificări și în programul de încărcare a autobuzelor electrice

Conducerea societății TPL Suceava a declarat că încărcarea autobuzelor în autobaze va fi suspendată zilnic în intervalele 07:00–10:00 și 16:00–23:00, perioade care corespund vârfurilor de consum de energie electrică.
Corespondent: Adriana Dascălu: Societatea TPL Suceava a anunțat modificarea programului de încărcare a autobuzelor electrice, ca măsură de reducere a presiunii asupra Sistemului Energetic, în contextul deficitului de energie la nivel național. Alimentarea flotei electrice se va realiza exclusiv în intervalele cu un consum redus de energie, respectiv pe timpul nopții, când va avea loc încărcarea principală, și între orele 10:00 și 16:00, când producția ridicată de energie din surse fotovoltaice contribuie la echilibrarea sistemului energetic. Reprezentanții TPL precizează că modificarea programului de încărcare nu va afecta circulația mijloacelor de transport în comun, iar graficul curselor rămâne neschimbat. Totodată, societatea face apel la locuitorii municipiului Suceava să reducă, în măsura posibilităților, consumul de energie electrică în intervalele 07:00–10:00 și 16:00–23:00. TPL recomandă amânarea utilizării electrocasnicelor cu consum ridicat, precum mașinile de spălat, uscătoarele de rufe sau boilerele electrice, pentru orele de prânz ori pe timpul nopții. Conducerea companiei susține că aceste măsuri pot contribui la diminuarea încărcării rețelei electrice și la evitarea unor avarii în sistemul energetic național.