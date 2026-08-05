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Ieșenii se întâlnesc astăzi la „SocializARTE în cartierul meu”! Anca Ciliac în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ieșenii se întâlnesc astăzi la „SocializARTE în cartierul meu”! Anca Ciliac în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 09:11

Ieșenii se întâlnesc astăzi la „SocializARTE în cartierul meu”! Zona Țigarete, zona de sub Podul Băncilă, 5 august 2026.

Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași continuă seria de evenimente „SocializARTE în cartierul meu”, un proiect prin care ne dorim să aducem oamenii din nou împreună.
Mai puțin online. Mai mult împreună.

Petrecem tot mai mult timp în fața ecranelor și tot mai puțin unii lângă alții. De multe ori ne cunoaștem vecinii mai puțin decât oamenii pe care îi urmărim în mediul online.
Prin SocializARTE în cartierul meu, ne propunem să combatem izolarea socială, să încurajăm reducerea consumului excesiv de tehnologie, să redăm comunității bucuria întâlnirilor față în față, dar și regenerarea urbană a unui spațiu prea puțin valorizat, ”sub-podul” Băncilă.
Transformăm zona de sub Podul Băncilă-zona Țigarete într-un spațiu al artei, al dialogului și al colaborării, unde copii, tineri, adulți și seniori se pot întâlni, crea și învăța unii de la alții. Prin ateliere, muzică, dans, activități culturale și artistice, încurajăm implicarea civică, incluziunea socială și construirea unei comunități mai unite și mai active.
Credem că schimbarea începe cu gesturi simple: o conversație, un atelier, un zâmbet, o activitate făcută împreună.
�� Sub Podul Băncilă – Zona Țigarete
�� În fiecare miercuri, între 18:00 și 22:00
�� În ultimul weekend din fiecare lună, între 11:00 și 22:00
Hai să demonstrăm că un cartier devine mai frumos atunci când oamenii aleg să fie împreună. Dacă ești artist, antreprenor, creator handmade sau vrei să te implici ca voluntar ori partener, te invităm să ni te alături.

Anca Ciliac, Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

(Radio Iași)

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