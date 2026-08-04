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Comisia Europeană, pentru Radio Iași: Nu există probleme privind asigurarea furnizării de energie după scăderea nivelului Dunării

Comisia Europeană, pentru Radio Iași: Nu există probleme privind asigurarea furnizării de energie după scăderea nivelului Dunării
4 august 2026, 19:08

Comisia Europeană monitorizează foarte atent situația aprovizionării cu energie din România și alte state afectate de nivelul scăzut al apelor Dunării.

Într-o intervenție pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Executivului Comunitar, Anna-Kaisa Itkonen, a precizat că oficialii de la Bruxelles sunt în legătură permanentă cu autoritățile române și vor convoca grupuri de coordonare în acest sens, dacă situația o va impune.

Reprezentanții Comisiei subliniază că vor continua să evalueze situația din statele afectate de temperaturile extreme din această perioadă, deoarece nivelul scăzut al apelor Dunării va avea, într-adevăr, un impact asupra producţiei de energie nucleară de-a lungul fluviului.

La acest moment, nu există, totuși, motive de îngirjorare în ceea ce privește eventuale sincope în aprovizionare, a explicat purtătorul de cuvânt al instituției europene, Anna-Kaisa Itkonen:

(Radio Iași/Anda Pascu)

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