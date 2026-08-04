Comisia Europeană, pentru Radio Iași: Nu există probleme privind asigurarea furnizării de energie după scăderea nivelului Dunării

Comisia Europeană monitorizează foarte atent situația aprovizionării cu energie din România și alte state afectate de nivelul scăzut al apelor Dunării.

Într-o intervenție pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Executivului Comunitar, Anna-Kaisa Itkonen, a precizat că oficialii de la Bruxelles sunt în legătură permanentă cu autoritățile române și vor convoca grupuri de coordonare în acest sens, dacă situația o va impune.

Reprezentanții Comisiei subliniază că vor continua să evalueze situația din statele afectate de temperaturile extreme din această perioadă, deoarece nivelul scăzut al apelor Dunării va avea, într-adevăr, un impact asupra producţiei de energie nucleară de-a lungul fluviului.

La acest moment, nu există, totuși, motive de îngirjorare în ceea ce privește eventuale sincope în aprovizionare, a explicat purtătorul de cuvânt al instituției europene, Anna-Kaisa Itkonen:

(Radio Iași/Anda Pascu)