Preşedintele României a promulgat o serie de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi ratificarea acordului SAFE

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 06:38 / actualizat: 5 august 2026, 7:41

Mai multe legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi ratificarea acordului SAFE au fost promulgate ieri de preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului apreciază că, în acest fel, accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare şi investiţii rămâne garantat.

Preşedintele a subliniat că banii din PNRR înseamnă servicii mai bune şi creşterea calităţii vieţii pentru cetăţeni, dar presupun şi reforme pentru o funcţionare mai eficientă a statului.

Printre cele mai importante măsuri se numără deblocarea fondurilor europene pentru primele de carieră didactică şi profesională destinate profesorilor şi personalului din învăţământul de stat.

Tot la capitolul financiar, angajaţii din administraţia fiscală şi vamală vor avea un mecanism de recompensare în funcţie de performanţă la colectarea veniturilor.

Şeful statului a mai dat undă verde noului Cod al urbanismului şi construcţiilor.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)