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Senat: Proiectul legii privind integritatea – dezbătut şi votat astăzi

Senat: Proiectul legii privind integritatea – dezbătut şi votat astăzi

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 07:03

Proiectul privind integritatea intră astăzi, în sesiunea extraordinară, în dezbaterea Senatului, care este for decizional.

Comisia juridică se reuneşte la ora 12:00 pentru a întocmi raportul, iar plenul Senatului la ora 15:00.

Senatorii au avut termen până marţi pentru a depune amendamente.

Luni, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de prim for sesizat, propunerea legislativă, fiind introduse amendamente ale PSD şi AUR, contestate de PNL şi USR pe motiv că sunt neconstituţionale.

Unul dintre amendamente prevede că persoanelor faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează funcţia, demnitatea publică ori mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, după caz.

Un alt amendament contestat, cel al AUR, vizează obligativitatea depunerii de declaraţii de avere şi pentru soţul, soţia sau ‘persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi’ cu preşedintele României, deputaţii, senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului, alţi demnitari.

Proiectul a fost redepus vinerea trecută de PNL şi USR, după ce forma iniţială a fost respinsă joi, în sesiunea extraordinară, de Senat, deoarece cuprindea acelaşi amendament al PSD referitor la sancţionarea retroactivă a faptelor de conflict de interese şi de incompatibilitate prin pierderea mandatului, care l-ar fi vizat pe liderul USR, Dominic Fritz.

Pe ordinea de zi a plenul Senatului de miercuri, de la ora 15:00, se mai află două proiecte, iniţiate de PNL şi, respectiv, PSD, la care Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor decizională.

Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2025 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, iniţiat de PNL, propune majorarea de la 40% la 60% a plăţilor parţiale efectuate în contul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, în cadrul schemelor reglementate de cele două OUG.

Proiectul privind modificarea şi completarea Legii nr.7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu handicap şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, iniţiat de PSD, are în vedere reglementarea procedurii privind acordarea, plata, suspendarea, modificarea şi încetarea dreptului la beneficiul pentru locuire şi la beneficiul de tranziţie. (Agerpres/ FOTO cdep.ro)

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