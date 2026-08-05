Avertizare COD PORTOCALIU de caniculă în Moldova
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 07:42
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte
tropicală
Zone afectate: Moldova
Miercuri (5 august) valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în toată Moldova, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.