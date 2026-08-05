Avertizare COD PORTOCALIU de caniculă în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 07:42



AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte

tropicală

Zone afectate: Moldova

Miercuri (5 august) valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în toată Moldova, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.