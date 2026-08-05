Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Avertizare COD PORTOCALIU de caniculă în Moldova

Avertizare COD PORTOCALIU de caniculă în Moldova

Avertizare COD PORTOCALIU de caniculă în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 07:42


AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 06 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte
tropicală

Zone afectate: Moldova

Miercuri (5 august) valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în toată Moldova, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.

Etichete:
Preşedintele României a promulgat o serie de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi ratificarea acordului SAFE
Prim plan miercuri, 5 august 2026, 06:38

Preşedintele României a promulgat o serie de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi ratificarea acordului SAFE

Mai multe legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi ratificarea acordului SAFE au fost promulgate ieri de preşedintele Nicuşor Dan. Şeful...

Preşedintele României a promulgat o serie de legi pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi ratificarea acordului SAFE
Comisia Europeană, pentru Radio Iași: Nu există probleme privind asigurarea furnizării de energie după scăderea nivelului Dunării
Prim plan marți, 4 august 2026, 19:08

Comisia Europeană, pentru Radio Iași: Nu există probleme privind asigurarea furnizării de energie după scăderea nivelului Dunării

Comisia Europeană monitorizează foarte atent situația aprovizionării cu energie din România și alte state afectate de nivelul scăzut al apelor...

Comisia Europeană, pentru Radio Iași: Nu există probleme privind asigurarea furnizării de energie după scăderea nivelului Dunării
METEO: Patru zile de caniculă în Moldova: temperaturi extreme, disconfort termic și instabilitate atmosferică
Prim plan marți, 4 august 2026, 13:05

METEO: Patru zile de caniculă în Moldova: temperaturi extreme, disconfort termic și instabilitate atmosferică

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 08 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură, caniculă, temperaturi...

METEO: Patru zile de caniculă în Moldova: temperaturi extreme, disconfort termic și instabilitate atmosferică
(AUDIO) Suceava: Deficitul de energie produce modificări și în programul de încărcare a autobuzelor electrice
Prim plan marți, 4 august 2026, 12:56

(AUDIO) Suceava: Deficitul de energie produce modificări și în programul de încărcare a autobuzelor electrice

Conducerea societății TPL Suceava a declarat că încărcarea autobuzelor în autobaze va fi suspendată zilnic în intervalele 07:00–10:00 și...

(AUDIO) Suceava: Deficitul de energie produce modificări și în programul de încărcare a autobuzelor electrice
Prim plan marți, 4 august 2026, 12:49

(AUDIO) Caravană de screening pulmonar gratuit pentru locuitorii din județul Galați

Locuitorii din județul Galați beneficiază, începând de astăzi, de servicii gratuite de screening pulmonar, prin intermediul unei caravane...

(AUDIO) Caravană de screening pulmonar gratuit pentru locuitorii din județul Galați
Prim plan marți, 4 august 2026, 11:55

SFR 17 aduce la Iași concerte, teatru, expoziții și întâlniri speciale

SFR 17 aduce la Iași concerte, teatru, expoziții și întâlniri speciale Evenimente speciale care completează programul SFR 17 Pe lângă...

SFR 17 aduce la Iași concerte, teatru, expoziții și întâlniri speciale
Prim plan marți, 4 august 2026, 11:20

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani: Lansare de carte și Expoziție artă fotografică

Societatea Culturală „EXPO-ART” Botoșani, împreună cu Biblioteca Județeană „MIHAI EMINESCU” Botoșani, Centrul Multicultural „LIVIU...

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani: Lansare de carte și Expoziție artă fotografică
Prim plan marți, 4 august 2026, 09:57

IGSU: Pompierii români din al doilea modul dislocat în Franţa au revenit acasă; ei au efectuat misiuni multiple

Cel de-al doilea schimb al modulului naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure (RO GFFF-V) dislocat în Republica Franceză în...

IGSU: Pompierii români din al doilea modul dislocat în Franţa au revenit acasă; ei au efectuat misiuni multiple