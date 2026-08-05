Autorităţile continuă intervenţiile începute pe Dunăre

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 07:38

Autorităţile continuă intervenţiile începute pe Dunăre, pentru a dirija o parte din debitul fluviului spre centrala de la Cernavodă.

Astăzi, patru barje vor fi scufundate controlat în încercarea de a creşte nivelul apei şi de a menţine în funcţiune sigurul reactor aflat în exploatare al centralei.

După intervenţiile anterioare, nivelul apei a crescut sensibil, însă situaţia rămâne dificilă, a precizat Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Naţionale Apele Române.

Ana Maria Agiu: Prognoza arată că debitul Dunării va ajunge sub minimul istoric din anul 2003, în data de 7 august, respectiv, va fi de 1.400 m3/s. La intrarea în ţară, debitele Dunării au valoarea de 1.450 m3/s, fiind de trei ori mai mici decât media multianuală a lunii august, respectiv de 3.900 de m3/s.

Reamintim că România este în stare de alertă energetică pe durata lunii august. (Rador/ FOTO imagine generata cu AI)