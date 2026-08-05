Bacalaureat – sesiunea a II-a: Miercuri şi joi – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 06:58

Sesiunea a doua a bacalaureatului continuă miercuri şi joi cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În zilele de 6 şi 7 august vor fi evaluate competenţele digitale.

Prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română, este programată pentru data de 10 august, iar proba obligatorie a profilului pe 11 august.

Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 13 august.

Primele rezultate la probele scrise vor fi afişate pe 18 august (până la ora 12:00), tot în acea zi urmând a fi depuse şi depune contestaţiile (în intervalul orar 14:00 – 18:00). Şi în zilele de 19 şi 20 august se vor putea depune contestaţiile şi vor putea fi vizualizate lucrările scrise.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe 24 august.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat): să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; să susţină toate probele scrise şi să obţină cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; să obţină minimum media 6 la probele scrise. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)