Festivalul APOLODOR, sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 11:39

Festivalul APOLODOR, sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România

Reprezentanța Comisiei Europene în România a acordat Înaltul Patronaj celei de a doua ediții a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR, care va avea loc la Botoșani între 17 și 20 septembrie 2026.

Decizia recunoaște rolul festivalului în promovarea culturii, literaturii și multilingvismului în rândul tinerilor.

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR se va desfășura, pentru al doilea an consecutiv, sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România. Ediția a doua va avea loc la Botoșani, între 17 și 20 septembrie 2026, și va aduce împreună scriitori, ilustratori, editori, traducători, profesori, jurnaliști culturali, artiști și tineri cititori, prin întâlniri în școli și licee, dialoguri publice, ateliere, mese rotunde, conferințe, expoziții și concerte.

„Implicarea Reprezentanței în acest eveniment reprezintă o recunoaștere a rolului important pe care festivalul organizat la Botoșani îl are în promovarea culturii, literaturii și multilingvismului în rândul tinerilor”, se arată în scrisoarea transmisă Festivalului APOLODOR de Reprezentanța Comisiei Europene în România.

„Așteptăm cu interes cea de-a doua ediție a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR, iar reconfirmarea Înaltului Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România pentru acest eveniment subliniază importanța sa pe scena culturală românească. Având ca punct de referință ediția de anul trecut, ne așteptăm ca festivalul să ne depășească așteptările. Ne bucurăm și ne onorează că APOLODOR a prins rădăcini la Botoșani, reconfirmând astfel statutul municipiului nostru de oraș cultural”, a transmis primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei.

Înaltul Patronaj acordat și ediției din 2026 întărește profilul european al festivalului, mai ales prin deschiderea internațională anunțată anul acesta. APOLODOR va reuni invitați din zona editorială europeană, autori români și basarabeni, expoziții de ilustrație de carte, întâlniri cu profesioniști ai domeniului editorial și un program dedicat copiilor, adolescenților, profesorilor și publicului interesat de literatura pentru vârste tinere.

„Dincolo de promovarea lecturii și a bucuriei copiilor în context cultural, reafirmarea și cultivarea valorilor europene este mai necesară ca oricând. Festivalul APOLODOR este construit în spiritul acestor valori și este o onoare pentru noi să avem Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România”, a afirmat scriitorul Dan Lungu, directorul festivalului.

Prima ediție APOLODOR, desfășurată în septembrie 2025, a adunat peste 2.000 de copii și adolescenți la ateliere, discuții cu scriitorii, concerte și vernisaje, iar Serile APOLODOR de la Teatrul „Mihai Eminescu” au avut peste 1.000 de spectatori. Întâlnirile din școli au fost coordonate de 35 de profesori și învățători, 60 de cadre didactice din învățământul primar au participat la dialoguri despre locul cărții în educație, iar 50 de voluntari au susținut ritmul celor patru zile de festival.

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR este inițiat de scriitorii Dan Lungu și Luminița Corneanu. Organizatorul festivalului este Fundația Corona, cu finanțarea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Botoșani, iar parteneri de organizare sunt Asociația pentru Ospitalitate Culturală și Asociația Punctul de Cultură.