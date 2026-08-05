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METEO: Caniculă și instabilitate atmosferică în Moldova până pe 9 august

METEO: Caniculă și instabilitate atmosferică în Moldova până pe 9 august

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 august 2026, 12:49

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 09 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale,
instabilitate atmosferică

Zona afectată: Moldova

Miercuri, joi și vineri (5, 6 și 7 august) valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a Moldovei, iar sâmbătă (8 august) va diminua ca intensitate. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Miercuri și joi temperaturile maxime se vor încadra între 35…38 de grade, apoi vineri și sâmbătă valorile
termice vor marca o scădere treptată. Nopțile vor fi tropicale, cu minime în general de 20…24 de grade în
primele două nopți, apoi valori de 20…21 de grade se vor mai înregistra doar în sudul Moldovei.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică miercuri (5 august) îndeosebi în nordul Carpaților Orientali, joi în nordul și centrul Moldovei, vineri în cea mai mare parte a regiunii, iar sâmbătă în zonele montane și
submontane. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului,
vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale

Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați;

Miercuri și joi (5 și 6 august) valul de căldură se va intensifica, vafi caniculă, iar temperaturile maxime se
vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în zonele deluroase din estul Moldovei.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 06 august, ora 12 – 06 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale
însemnate cantitativ

Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și zona de munte a județului Vrancea;

În intervalul menționat, în nordul și centrul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp.

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