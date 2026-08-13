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Suceava: Pelerinaj la Sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica

Suceava: Pelerinaj la Sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 07:58

Mii de pelerini sunt așteptați și anul acesta la sanctuarul național marian de la Cacica (jud. Suceava) în zilele de 13, 14 și 15 august 2026, cu ocazia solemnității Adormirea Maicii Domnului și a pelerinajului cu relicva Sfântului Francisc din Assisi în România.
În afara pelerinilor din România, vor fi prezenți și credincioși din străinătate sau credincioși români care locuiesc în diaspora, veniți special pentru a participa la pelerinajul de la Cacica. Printre pelerini vor fi: PS Iosif Păuleț, episcop de Iași, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, PS Claudio Cipolla, episcop de Padova, Italia, și PS Ulrich Neymeyr, episcop de Erfurt, Germania. Vor fi ocazii de spovezi pe toată durata zilelor de pelerinaj, numărul preoților disponibili fiind de aproximativ 100. Buna desfășurare a pelerinajului va fi asigurată de aproximativ 130 de tineri voluntari.
În centrul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului este Sfânta Liturghie de hram celebrată la ora 11.00 de PS Iosif Păuleț. Cuvântul de învățătură va fi ținut de PS Claudio Cipolla. La Liturghie vor concelebra alături de episcopii menționați PS Ulrich Neymeyr și PS Petru Sescu și aproximativ 100 de preoți din țară și din străinătate. La final, icoana va fi purtată în procesiune în jurul bisericii și vor fi binecuvântate florile și obiectele religioase aduse de pelerini.
Comunicat de presă
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