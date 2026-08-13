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(AUDIO) Botoșani: O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, cu fonduri europene

(AUDIO) Botoșani: O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, cu fonduri europene

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 07:53

O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, în cadrul unui proiect finanțat prin fonduri europene, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.

Investiția urmărește creșterea capacității de intervenție și reducerea timpilor de răspuns în situații de urgență, inclusiv în cazul inundațiilor, furtunilor sau incendiilor.

Corespondenta Gina Poenaru are detalii: Valoarea contractului depășește 4 milioane de lei, cu TVA inclus, iar durata totală este de 92 de luni, în care 20 de luni pentru execuția lucrărilor și 72 de luni pentru perioada de garanție. Noua subunitate se adaugă unei structuri operaționale deja active și unei echipe de pompieri, care, zi de zi, este alături de oamenii din Săveni și din localitățile limitrofe, intervenind cu profesionalism și promptitudine atunci când este nevoie. Investiția va consolida această capacitate și va oferi condiții moderne pentru desfășurarea misiunilor. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani urmărește, prin această investiție, să ofere comunității un nivel și mai ridicat de siguranță, iar pompierilor condiții moderne pentru executarea misiunilor.

(Radio Ia;i/ Gina Poenaru/ FOTO ISU BT)

 

 

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