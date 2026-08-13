(AUDIO) La Suceava începe, astăzi, cea de-a 20-a ediție a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2026, 11:55



La Suceava începe, astăzi, cea de-a 20-a ediție a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”.

Se anunță patru zile de istorie, spectacole, cavaleri, muzică și un oraș care se întoarce în timp.

Deschiderea va avea loc diseară, cu tradiționala paradă cu făclii, iar apoi, la Cetatea de Scaun, trupa Bucovina va susține un concert.

Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, cu detalii despre program și noutățile din acest an: Copiii au rezervată dimineața, vorbesc mai ales de sâmbătă și duminică, când sunt piese de teatru pentru copii, susținute de Teatrul Vasilache de la Botoșani, concursul ”Descoperiți comoara” și, sigur, tot felul de ateliere și mici școli, de dans medieval, de spadă, de tir cu arcul, de pictat scuturi și așa mai departe. Sâmbătă și duminică au loc acele confruntări de acum cunoscute, spectacole ecvestre, toate sunt după-amiaza, iar seara, spectacole cu focuri. Unul din ele, vineri și sâmbătă, are focuri și lasere. Ca elemente de noutate, alături de videomapping și, sigur, de numeroase spectacole, anul acesta avem o trupă din Danemarca.

(Radio Iași/Adriana Dascălu/ FOTO Facebook Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”)